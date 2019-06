Δημοπρατεί τρόπαια για να ξεπληρώσει το χρέος του ο Μπέκερ (pics)

Σε πολύ δύσκολη θέση είναι ο Μπόρις Μπέκερ ο οποίος προκειμένου να ξεχρεώσει ένα δάνειο που είχε πάρει από ιδιωτική τράπεζα του Λονδίνου.

Ο Γερμανός τενίστας είναι για μεγάλο διάστημα σε κόντρα με την τράπεζα η οποία τον απειλεί με κατάσχεση και πτώχευση και ως έσχατη λύση αφού πρέπει να πληρώσει αποφάσισε να βγάζει στο σφυρί 82 τρόπαια και αντικείμενα.

Η δημοπρασία που "τρέχει" η βρετανική εταιρεία Wyles Hardy ξεκίνησε στις 24/6 και θα ολοκληρωθεί στις 11/7.

Ο Μπέκερ που έχει κερδίσει 6 Grand Slam και περισσότερα από 20εκ ευρώ από τα χρηματικά έπαθλα στο τένις.

Στη δημοπρασία μεταξύ άλλων έχει βγει μια ρέπλικα από το τρόπαιο του US open 1989, το μετάλλιο από την συμμετοχή του στον τελικό του Wimbledon το 1990 και πολλά άλλα αντικείμενα από το τένις και όχι μόνο.

Sporting Memorabilia and Collectables from the Tennis Career of Boris Becker - Timed Online Auction NOW LIVE #Wimbledon #USOpentennis #auction #trophies #sportingmemorabilia #daviscup pic.twitter.com/XtulI8u5xZ

— Wyles Hardy & Co (@WylesHardy) June 24, 2019