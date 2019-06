Πλίσκοβα: Η Κριστίνα κέρδισε την Καρολίνα στον «εμφύλιο» (vids)

Η Κριστίνα ήταν νικήτρια στον "εμφύλιο" με την Καρολίνα στον αγώνα του 2ου γύρου στο τουρνουά του Μπέρμιγχαμ.

Οι δίδυμες αδελφές Πλίσκοβα από την Τσεχία που έχουν γεννηθεί 21/3/1992 έπαιξαν την Τετάρτη για 11η φορά σε όλες τις διοργανώσεις και η Κριστίνα κέρδισε για 5η φορά.

Βέβαια αυτή την περίοδο η Καρολίνα που ηττήθηκε είναι στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης και η Κριστίνα που κέρδισε με 6-2, 3-6, 6-7 (7) είναι στο Νο113.

Για την ιστορία 3/5 νίκες της κόντρα στην αδελφή της είναι σε γρασίδι! Η τελευταία πάλι στην Αγγλία το 2013.

A big win for @KrisPliskova!

She beats her sister at the #NatureValleyClassic 6-2, 3-6, 7-6(7). pic.twitter.com/HWQaAPgZMK

— WTA (@WTA) June 19, 2019