Πρωταγωνιστής της ημέρας στο τουρνουά του Χάλε της Γερμανίας ήταν ο Σεργκέι Στακόφσκι.

Ο Ουκρανός τενίστας έκανε κάτι απίστευτο αλλά ωραίο στον αγώνα του με τον Πιέρ Ουγκ Ερμπέρ.

Τι έκανε; Όταν ο Γάλλος σέρβιρε στο 1-5 και στο 40-15 η μπάλα ήταν μέσα αλλά ο επόπτης έδωσε άουτ.

Ο Γάλλος δεν είχε όμως άλλα challenge και ζήτησε από τον Ουκρανό να κάνει ένσταση για εκείνον!

Ο Στακόφσκι σε μια κίνηση μεγαλείου και fair play το δέχτηκε και χάρισε την ένσταση του! Ο Ερμπέρ δικαίωθηκε και ο Ουκρανός έχασε τον πόντο, το γκέιμ και το challenge.

Τελικά ο Γάλλος πήρε τον αγώνα και άφησε στα κρύα του λουτρού τον Ουκρανό.

"Can you challenge for me?!"

Gotta love this between @Stako_tennis & @p2hugz #NoventiOpen19 pic.twitter.com/fnx3VHq16O

— Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2019