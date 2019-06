Δυο σπουδαίες τενίστριες. Δυο πρώην Νο1. Δυο παίκτριες που έχουν κερδίσει 8 Grand Slam. Δυο παίκτριες που... μεγάλωσαν αλλά είναι εδώ!

Όχι εδώ αλλά στη Μαγιόρκα. Πρώτα η Μαρία Σαράποβα και μετά η Αντζελίκ Κέρμπερ προκρίθηκαν στον 2ο γύρο στο όπεν της Μαγιόρκα και θα παίξουν μεταξύ τους για το εισιτήριο του 3ου γύρου!

Η Γερμανίδα κέρδισε δύσκολα με 7-5, 4-6, 6-2 την Μποναβεντούρε και έφτασε στο στόχο της.

Τώρα οι δυο τους. Την τελευταία φορά που έπαιξαν ήταν στο Australian Open του 2018 με την Κέρμπερ να κερδίσει με 2-0 σετ.

Σε 8 παιχνίδια έχουν από 4 νίκες και σε γρασίδι έχουν παίξει μόνο μια φορά με νικήτρια την Γερμανίδα. Ήταν το 2014 στο Wimbledon.

.@AngeliqueKerber gets her first grass court win of 2019!

Moves into the @MallorcaOpen second round with a 7-5, 4-6, 6-2 win over Bonaventure pic.twitter.com/0hnWgpgvtL

— WTA (@WTA) June 18, 2019