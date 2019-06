Στα κορτ κερδίζουν τον έναν τίτλο μετά από τον άλλο και για χρόνια ενθουσιάζουν τον κόσμο του τένις.

Ο Μπομπ και ο Μάικ Μπράιαν είναι ότι καλύτερο υπάρχει στο χώρο του τένις στο διπλό! Έχουν κερδίσει Grand Slam, ολυμπιακά μετάλλια και δεκάδες άλλα τουρνουά.

Μάλιστα πριν από λίγους μήνες είχαν κερδίσει και τους Τσιτσιπά/ Κούλχοφ στον τελικό του Miami Masters.

Οι δίδυμοι που έφτασαν στα 41 τους χρόνια συναρπάζουν με το ποιοτικό τους τένις αλλά ... μαγεύουν όταν παίζουν πιάνο.

Αυτό έπραξαν και στο Queen's Club στο Λονδίνο και αποθεώθηκαν από τους τυχερούς.

We hope to get you some on-court entertainment shortly.

But in the mean time, @Bryanbros and @Bryanbrothers are keeping spirits high at #QueensTennis! pic.twitter.com/Mc6cOdPydK

— Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 18, 2019