«Ενας άνδρας που μεγαλώνει τα παιδιά του με φροντίδα, αγάπη και υπομονή. Ενας άνδρας που δίνει συμβουλές και διδάσκει με το παράδειγμά του. Χαρούμενη ημέρα του πατέρα».

Αυτά τα λόγια χρησιμοποίησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να ευχηθεί στον πατέρα του και προπονητή του Απόστολο για την παγκόσμια ημέρα του πατέρα.

Ο πατέρας του και η μητέρα του θυσίασαν τα πάντα για εκείνον. Για να κάνει καριέρα, για να φτάσει ψηλά, για να πετύχει τα όνειρα του. Για να είναι ευτυχισμένος.

Ο Στέφανος του το λέει συνεχώς το "ευχαριστώ" και το νιώθει. Το έκανα και στην ημέρα του πατέρα με αυτά τα λόγια και μια παλιά φωτογραφία.

Τον έκανε πρωταγωνιστή και σ' ένα μικρό video και του δώρισε και ένα μπαλάκι του τένις που παίζει τραγούδια!

A man who raises children with care, love and patience. A man who gives advice and teaches by example.

Happy father’s day! pic.twitter.com/ja8EVe178G

