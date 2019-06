Μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης η διάσημη τενίστρια, πρώην Νο1, Καρολίν Βοζνιάκι, παντρεύτηκε στην Τοσκάνη τον εκλεκτό της καρδιάς της πρώην πρωταθλητή του NBA, Ντέιβιντ Λι.

Το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και είχε δίπλα του στον γάμο ως κουμπάρα την Σερένα Ουίλιαμς ενώ στο γάμο ήταν καλεσμένοι ο Πολ Γκασόλ, ο Χάρισον Μπαρνς αλλά και η Αντζέλικα Κέρμπερ.

H 29χρόνη τενίστρια από την Δανία, που έχει κατακτήσει και το Australian Open το 2018, θα συνεχίσει φυσικά το τένις με επόμενο σταθμό της καριέρας της, το Wimbledon.

This view is everything!! @Dlee042 pic.twitter.com/bHPP7CSqHz

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) June 12, 2019