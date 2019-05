Για 14η φορά σε 18 συμμετοχές ο Ρότζερ Φέντερερ προκρίθηκε στους "16" του Roland Garros.

Ο σπουδαίος Ελβετός στο 400ο παιχνίδι του σε Grand Slam κέρδισε με 6-3, 6-1, 7-6 (8) τον Νορβηγό Ρουντ Κάσπερ και κέρδισε το εισιτήριο για τον 4ο γύρο.

Το παιχνίδι κράτησε 2 ώρες και 11' και ο Ρουντ έφτασε πολύ κοντά στο να κερδίσει σετ από τον Φέντερερ αλλά δεν τα κατάφερε στο τάι μπρέικ.

Ο Φέντερερ είχε 11-2 άσους, 52-28 winners και 36-28 αβίαστα λάθη.

"The most beautiful player that I have ever seen play this game."

Johnny Mac loves what he sees from @rogerfederer

— ATP Tour (@ATP_Tour) May 31, 2019