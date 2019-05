Τον πρώτο του τίτλο μέσα στο 2019 κατέκτησε το βράδυ του Σαββάτου στη Γενεύη ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-3, 3-6, 7-6 (8) τον Χιλιανό Νίκολας Τζάρι στον τελικό του τουρνουά της Γενεύης (ATP 250) και θα ταξιδέψει ... τροπαιούχος στο Παρίσι για το Roland Garros.

Το παιχνίδι κράτησε 2.35' και ήταν συγκλονιστικό με τον Χιλιανό να του βάζει ... δύσκολα όταν έφτασε δις σε ματς πόιντ!

Ο Ζβέρεφ που είχε διάφορα οικογενειακά θέματα τον τελευταίο καιρό τα οποία είχαν επηρεάσει και την απόδοση του κέρδισε τον πρώτο του τίτλο στο 2019 και τον πρώτο μετά από τον Νοέμβριο του 2018 όπου είχε θριαμβεύσει στο ATP Finals.

Αυτή είναι η 11η "κούπα" του σε 17 τελικούς.

Zverev wins his first title of 2019, saving 2 match points as he battles past Nico Jarry in Geneva pic.twitter.com/FxcADg37Mu

Two rain delays

Two Match Points saved

2 hours 35 minutes on court

A dramatic finish in Geneva - no wonder Sascha is relieved! pic.twitter.com/5q4jb6yoey

— Tennis TV (@TennisTV) May 25, 2019