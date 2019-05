Κερδίζοντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς για 26η φορά σε 54 παιχνίδια στην καριέρα του ο Ράφα Ναδάλ κέρδισε το 9ο Italian Open της καριέρας.

Ο Ισπανός κέρδισε με 6-0, 4-6, 6-1 τον Σέρβο στον τελικό της Κυριακής και ... δήλωσε έτοιμος για το Ρολάν Γκαρός που ακολουθεί.

Τίτλος Νο81

Με τον τίτλο αυτό ο Ράφα Ναδάλ είναι πάλι μόνος του στην 1η θέση των νικητών σε Masters αφού έχει πλέον 34 τίτλους ενώ στο σύνολο στο Tour έφτασε τους 81.

Το Masters της Ρώμης είναι το 2ο πιο... αγαπημένο του με 9 τίτλους αλλά στην πρώτη θέση στην καρδιά του είναι το Μόντε Κάρλο όπου έχει 11.

Σε χωμάτινη επιφάνεια ο Ράφα έφτασε τους 58 τίτλους και είναι πρώτος!

Ο τελικός της Ρώμης

Το 1ο σετ ήταν συγκλονιστικό για τον Ναδάλ αφού έφτασε στο μπρέικ στο 1 γκέιμ και το "καθάρισε" με 6-0 για πρώτη φορά στην ιστορία.

Στο 2ο ο Τζόκοβιτς "επέστρεψε". Προηγήθηκε με 2-1, 4-3 και 5-4 και πήρε το σετ με 6-4! Η συνέχεια όμως δεν ήταν η ίδια για τον Νόλε. Έχασε το 1ο γκέιμ, έσπασε τη ρεκέτα του και ο Ναδάλ έφτασε στο 5-1 και στη νίκη με 2-1 σετ.

ROMAN EMPEROR FOR THE NINTH TIME @RafaelNadal beats Novak Djokovic 6-0 4-6 6-1 to win his ninth @InteBNLdItalia title! #ibi19

Grab your cuz this one's getting good.

Djokovic takes set two from Nadal 6-4 in Rome. #ibi19

— Tennis TV (@TennisTV) 19 Μαΐου 2019