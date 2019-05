To No1 (Τζόκοβιτς) και το Νο2 (Ναδάλ) θα "συγκρουστούν" στον τελικό του Masters της Ρώμης το απόγευμα (17:00, Cosmote Sport 6) της Κυριακής στη Ρώμη.

Ο Ναδάλ απέκλεισε με 2-0 τον Τσιτσιπά και ο Τζόκοβιτς με 6-3, 6-7 (2), 6-3 τον Σβάρτσμαν και έτσι θα "συναντηθούν" στον τελικό.

Ο Ισπανός θα ψάξει μετά από σχεδόν 9 μήνες τον πρώτο του τίτλο και τον 81ο στην τεράστια καριέρα του και ο Σέρβος θα "κυνηγήσει" τον 75ο και τον 3ο του μέσα στο 2019.

Οι δυο σπουδαίοι τενίστες είχαν παίξει τελευταία φορά σε τελικό στο Australian Open του 2019 και ο Σέρβος είχε κερδίσει με 3-0 σετ.

Στη συνέχεια ο Ναδάλ δεν έφτασε ξανά σε τελικό μέσα στο 2019. Ο Τζόκοβιτς από την άλλη κέρδισε το Australian Open αλλά και το Masters της Μαδρίτης, έναν τίτλο που του έδωσε το δικαίωμα να ισοφαρίσει τον Ναδάλ σε τίτλους Masters (33).

Το παιχνίδι αυτό θα είναι το 54ο τους! Ο Τζόκοβιτς έχει 28 νίκες και ο Ναδάλ 25.

Στη Ρώμη έχουν παίξει άλλες 4 φορές σε τελικό με τον Ισπανό να κερδίζει το 2009 και το 2012 και τον Σέρβο το 2011 και το 2014.

Ο Ράφα είναι ο παίκτης με τους περισσότερους τίτλους στο Masters της Ρώμης αφού έχει 8 σε 10 τελικούς ενώ ο Νόλε έχει 4 σε 8 τελικούς.