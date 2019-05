Όταν ο Super Man συναντά τον Spider Man στο κορτ!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πριν παίξει τον ημιτελικό του στο Italian Open στη Ρώμη είδε τον... συνάδελφο του τον Spider Man να είναι μέσα στο κορτ για να στρίψει το κέρμα το οποίο θα δείξει ποιος θα σερβίρει πρώτος στο παιχνίδι με τον Σβάρτσμαν.

Ο Σέρβος έδωσε το χέρι του στην "επισκέπτη" και ο κόσμος χειροκρότησε...

When you've got the coin toss at 8, but need to save the world at

Watch the #ibi19 SF live now on @tennistv pic.twitter.com/nr0FUejGPZ

— ATP Tour (@ATP_Tour) 18 Μαΐου 2019