Εξαιρετική η Μαρία Σάκκαρη στο 1ο σετ του ημιτελικού της με την Καρολίνα Πλίσκοβα στη Ρώμη.

Η Ελληνίδα ξεκίνησε με μπρέικ και προηγήθηκε με 4-2 αλλά είχε φανταστικές εμπνεύσεις στο παιχνίδι της.

Στην διάρκεια των πρώτων γκέιμ κατάφερε να πάρει πόντο από την Τσέχα έχοντας ... πλάτη προς αυτή!

.@mariasakkari with the no look point! #ibi19 pic.twitter.com/M905hPZHwW

— WTA (@WTA) 18 Μαΐου 2019