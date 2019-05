Μετά από 3 ώρες αγώνα και γυρίζοντας από την... κόλαση ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε με ανατροπή με 4-6, 7-6 (6), 6-4 τον Ντελ Πότρο και προκρίθηκε στους "4" του Italian Open.

Ο Σέρβος έχασε το 1ο σετ, ο Αργεντίνος έφτασε να έχει δυο ευκαιρίες να κερδίσει με 2-0, αλλά ο εκπληκτικός Νόβακ γύρισε από το... πουθενά, έσβησε δυο ματς πόιντ, ισοφάρισε και έφτασε στο 2-1 και για 4η συνεχή φορά στα ημιτελικά της Ρώμης.

Στην αρχή του 3ου ο Νόλε πέταξε και την ρακέτα του από την ένταση αλλά στη συνέχεια έφτασε στο μπρέικ (4-2) και "καθάρισε".

Το παιχνίδι είχε 82 winners (43-39) και ο Σέρβος θα συνεχίσει για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κέρδισε το 2018 και θα παλέψει για τον 5ο του στη Ρώμη.

Εκεί θ' αντιμετωπίσει τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν ο οποίος απέκλεισε τον Κέι Νισικόρι. Ο αγώνας θ΄αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.

