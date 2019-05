Σ' ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα δικά της λάθη η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 6-4, 6-4 από την Καρολίνα Πλίσκοβα στον ημιτελικό του Italian Open αλλά αποχαιρετά με ψηλά το κεφάλι τη Ρώμη.

Η Μαρία Σάκκαρη ότι... έχτισε το γκρέμιζε με τα λάθη της (29 αβίαστα) και η Πλίσκοβα που είναι στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης με την εμπειρία της κέρδισε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (14:00, Cosmote Sport 6) εκεί όπου θα παίξει με την Τζο Κόντα.

Η Ελληνίδα είχε μια εκπληκτική εβδομάδα στη Ρώμη με 6 συνεχόμενες νίκες και μια ήττα στο φινάλε από την Τσέχα η οποία πήρε ρεβάνς για την ήττα της το 2018.

Άνοδος δέκα θέσεων

Η Μαρία Σάκκαρη με την τρομερή πορεία της στη Ρώμη εκεί όπου κέρδισε και το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης την Πέτρα Κβίτοβα, θα έχει άνοδο 10 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη.

Από το Νο39 θα βρεθεί τη Δευτέρα στο Νο29 και έτσι θα ισοφαρίσει το ρεκόρ καριέρας της. Μετά από την πρόκριση της στον ημιτελικό είχε ανέβει στο live raking στο Νο28 αλλά την... έριξε για μια θέση η πρόκριση της Κόντα στον τελικό της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στο Ρολάν Γκαρός.

Ανατροπή από την Πλίσκοβα

Στο 1ο σετ η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε υπέροχα αλλά η ολιγόλεπτη διακοπή λόγω βροχής στο 2-4 άλλαξε το ρυθμό της.

Η Σάκκαρη έφτασε στο 1-2 με μπρέικ και στη συνέχεια στο 2-4! Το παιχνίδι διεκόπη ενώ η Σάκκαρη ήταν μπροστά με 0-30 και "φλέρταρε" με το μπρέικ!

Η Τσέχα όμως μετά από την διακοπή έπαιξε σπουδαία και απέναντι στη Μαρία που είχε πολλά αβίαστα λάθη πήρε 4 συνεχόμενα γκέιμ και έφτασε στο 6-4!

Για να φτάσει στην επικράτηση η Τσέχα πέτυχε μπρέικ στο 4-4 αλλά και στο 6-4 που της έδωσε το σετ. Η Σάκκαρη έχει 17 αβίαστα λάθη!

Πάλεψε αλλά προδόθηκε

Το 2ο σετ και στο 1ο γκέιμ η Σάκκαρη φτάνει σε μπρέικ ποιντ αλλά δεν τα καταφέρνει και η Τσέχα θα προηγηθεί. Η Ελληνίδα μετά από 5 χαμένα γκέιμ επιστρέφει για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Η Πλίσκοβα θα προηγηθεί (2-1) αλλά η Σάκκαρη πιέζει και ισοφαρίζει σε 2-2. Η Μαρία φτάνει σε μπρέικ πόιντ αλλά η Τσέχα δεν της το επιτρέπει και θα προηγηθεί μετά από μεγάλη μάχη με 3-2.

Το 6ο γκέιμ κράτησε σχεδόν 9' και η Σάκκαρη αφού "έσβησε" δυο μπρέικ πόιντ της Πλίσκοβα οδήγησε στο 3-3. Η Τσέχα με άνεση έφτασε στο 4-3 αλλά το ίδιο εύκολα ισοφαρίζει η Ελληνίδα.

Με άσο η Πλίσκοβα φτάνει στο 5-4 και με δυσκολία στο 6-4 και στη νίκη σε 1.28.

.@KaPliskova is through to her third final of the year!

Defeats Sakkari 6-4, 6-4. #ibi19 pic.twitter.com/zscud0vR1m

— WTA (@WTA) 18 Μαΐου 2019