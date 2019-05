Επιστροφή χρημάτων* στο Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές και σούπερ αποδόσεις στη Euroleague από τη Vistabet.gr. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Το ονειρεμένο ταξίδι καλά κρατεί! Μια υπέροχη πορεία, μια μοναδική εμπειρία προς την κορυφή του Παγκοσμίου τένις. Για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα και για πέμπτη φορά στην ιστορία ο Στέφανος Τσιτσιπάς θ' αντιμετωπίσει τον Ράφα Ναδάλ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, που πλέον... σκαρφάλωσε στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης θα παίξει με τον κορυφαίο τενίστα όλων των εποχών στο χώμα το Σάββατο (Cosmote Sport 6) στον ημιτελικό του Italian Open στη Ρώμη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε χωρίς αγώνα στον ημιτελικό μετά από την απόσυρση του Ρότζερ Φέντερερ ενώ ο Ράφα Ναδάλ κέρδισε με 6-4, 6-0 τον Βερντάσκο!

Από την Μαδρίτη στη Ρώμη

Οι δυο τους θα παίξουν ξανά μέσα σε λίγες ημέρες, μετά τον προσωπικό θρίαμβο του Έλληνα πρωταθλητή και μάλιστα στο... γήπεδου του σπουδαίου αντιπάλου. Τότε στη Μαδρίτη, τώρα στη Ρώμη. Στις 11/5 στον ημιτελικό Masters της Μαδρίτης ο Στέφανος Τσιτσιπάς κερδίζει με 2-1 σετ τον Ράφα Ναδάλ και γράφει ιστορία.

Είναι ο νεότερος σε ηλικία που τον κερδίζει στο χώμα και μια εβδομάδα μετά θέλει να το επαναλάβει.

Στα τρία παιχνίδια που είχαν προηγηθεί σε Βαρκελώνη, Τορόντο και Μελβούρνη ο Ισπανός είχε 3-0 νίκες και 7-0 σετ.

Rolling in Rome@RafaelNadal surges into his 11th @InteBNLdItalia semi-final with a 6-4 6-0 victory over Fernando Verdasco. pic.twitter.com/UpMC8jQHEo

— Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2019