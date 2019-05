Στους "16" του Italian Open προκρίθηκαν ο Ράφα Ναδάλ και ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ναδάλ κέρδισε με 6-0, 6-1 τον Σαρντί και σε λίγη ώρα θα παίξει με τον Τσόριτς για μια θέση στους "8".

Από την άλλη ο Ρότζερ Φέντερερ επικράτησε με 6-4. 6-3 του Σόουζα και θ' αγωνιστή και αυτός το βράδυ της Πέμπτης με τον Μπασιλασβίλι.

Great Set Great Finish @RafaelNadal has made a fast start on Grandstand.

Roger that! @rogerfederer rolls past Joao Sousa 6-4 6-3 in his first @InteBNLdItalia match since 2016. #ibi19 pic.twitter.com/MwrRGRGwJw

— Tennis TV (@TennisTV) 16 Μαΐου 2019