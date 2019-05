100% Επιστροφή* χρημάτων Γκέτεμποργκ - Μάλμε! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Αρνητική ιστορία έγραψε για άλλη μια φορά ο Νικ Κύργιος.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας έπαιζε με τον Κάσπερ κέρδιζε με 6-3, 6-7(5), 1-2 στο Italian Open στη Ρώμη αλλά τρελάθηκε επειδή ο κόσμος δεν καθόταν στις καρέκλες την ώρα που σέρβιρε.

Δέχτηκε γκέιμ πέναλτι αφού επιτέθηκε στον διαιτητή, στη συνέχεια αποβλήθηκε... Πέταξε μάλιστα καρέκλα στο κορτ και κλώτσησε και μπουκάλια.

Νωρίτερα είχε πετάξει και μπουκάλια με νερό σε θεατή για να ξεδιψάσει!

Well...

Kyrgios gets a game penalty and then walks off court, handing Casper Ruud a place in the last 16#ibi19 pic.twitter.com/T4jhvbV1RN

— Tennis TV (@TennisTV) 16 Μαΐου 2019