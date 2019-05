Τσιτσιπάς: Η αποθέωση του από τους θεατές στη Μαδρίτη (vid)

Πέτυχε τη νίκη της ζωής του. Μέσα στην Ισπανία απέναντι στον Ναδάλ.

Κέρδισε μια θέση στον τελικό του Masters της Μαδρίτης αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον άνθρωπο που έχει 33 Masters στη ζωή του.

Μετά από τη σπουδαία του νίκη αποθεώθηκε από τους 12,500 θεατές του Manolo Santana και φυσικά από τον πατέρα του, την μητέρα του και την αδελφή του που είναι στη Μαδρίτη και είναι πάντα περήφανοι για τον Στέφανο!

The performance of his LIFE

Your GIF reaction to @StefTsitsipas’ win over Nadalpic.twitter.com/bB4Q3OalpC

— ATP Tour (@ATP_Tour) 11 Μαΐου 2019