Ιστορία έγραψε στη Μαδρίτη ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του σετ από τον Ναδάλ και το πέτυχε μάλιστα στον ημιτελικό του Madrid Open.

Μετά από 1 ώρα αγώνα ο Τσιτσιπάς κέρδισε με 6-4 τον Ναδάλ κάνοντας του τρία μπρέικ στη χωμάτινη επιφάνεια.

Είναι το πρώτο σετ του απέναντι στον Ναδάλ μετά από 7 χαμένα στους 3 αγώνες που είχαν προηγηθεί!

A first for @StefTsitsipas

The Greek takes a set off Rafael Nadal for the very first time

11 Μαΐου 2019