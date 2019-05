Για 4η φορά στην ιστορία και για 2η μέσα στο 2019 ο Ραφαέλ Ναδάλ θα παίξει με τον Στέφανο Τσιτσιπά αυτή την φορά στη Μαδρίτη και με έπαθλο μια θέση στον τελικό του Madrid Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς που προκρίθηκε εις βάρος του Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα έχει τελικά αντίπαλο στον ημιτελικό (22:00, Cosmote Sport) τον Ραφαέλ Ναδάλ ο οποίος κέρδισε με 6-1, 6-2 τον Βαρβίνκα και εξασφάλισε μια θέση στην τετράδα.

Ο Έλληνας τενίστας σε τρία παιχνίδια του με τον Ισπανό που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης έχει ισάριθμες ήττες.

Η τελευταία φορά που έπαιξαν ήταν στη Μελβούρνη και στο Australian Open τον Ιανουάριο του 2019 με τον Ναδάλ να κερδίζει στον ημιτελικό με 6-2, 6-4, 6-0 τον Τσιτσιπά.

Είχαν προηγηθεί άλλοι δυο αγώνες και μάλιστα τελικοί το 2018.

Στον τελικό του Barcelona Open ο Ναδάλ επικράτησε με 6-2, 6-1 του Τσιτσιπά και λίγους μήνες αργότερα στο Τορόντο (Masters) πάλι ο Ισπανός κέρδισε με 6-2, 7-6 (4) και πήρε τον τίτλο.

Ο Ναδάλ ψάχνει τον πρώτο του τίτλο μέσα στο 2019 αφού είναι η πρώτη του χρονιά από τότε που ξεκίνησε στο Tour που έχει να κατακτήσει κούπα!

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως ο τελευταίος του χρονικά ήταν αυτός απέναντι στον Τσιτσιπά στο Τορόντο.

Βέβαια εκτός από τον αγώνα με τον Τσιτσιπά που δίνει εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής εάν ο Ναδάλ προκριθεί θα πρέπει να κερδίσει και τον νικητή του άλλου ημιτελικού Τζόκοβιτς-Τιμ ο οποίος θα ξεκινήσει το Σάββατο (17:00, Cosmote Sport).

2019: 3 ήττες-1 νίκη σε ημιτελικούς ο Ναδάλ

Ο ημιτελικός αυτός θα είναι ο 70ος του Ναδάλ σε Masters εκεί όπου μετράει 33 τίτλους και είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας!

Φέτος προκρίθηκε σε δυο ημιτελικούς σε Masters. Στο Indian Wells όπου και αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού και προκρίθηκε χωρίς αγώνα ο Φέντερερ και στη συνέχεια στο Monte Carlo όπου και αποκλείστηκε από τον Ιταλό Φάμπιο Φονίνι.

Ο Ναδάλ κέρδισε βέβαια τον ημιτελικό στο Australian Open αλλά έχασε δυο σε Masters.

Επιπλέον στη Βαρκελώνη έχασε στον ημιτελικό από τον Τιμ. Έτσι σε 4 ημιτελικούς μέσα στο 2019 έχει 3 ήττες και μια νίκη απέναντι στον Τσιτσιπά.

There's no stopping @RafaelNadal!

The Spaniard d. Stan Wawrinka 6-1 6-2 to set up a semi-final match with @StefTsitsipas. #MMOpen pic.twitter.com/Nv8lTQ7VE9

— Tennis TV (@TennisTV) 10 Μαΐου 2019