Ο Στέφανος Τσιτσιπάς για 2η φορά στην καριέρα του προκρίνεται στα προημιτελικά ενός τουρνουά Masters.

Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε με 6-3, 6-4 τον Φερνάντο Βερντάσκο στους "16" και προκρίθηκε για πρώτη φορά στους "8" του Madrid Open.

Αυτή είναι η πρώτη του στο χωμάτινο Masters και η δεύτερη συνολικά αφού είχε φτάσει τον Αύγουστο του 2018 στον τελικό στο Τορόντο.

Στον προημιτελικό της Παρασκευής ο Τσιτσιπάς θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Χούρκατς-Ζβέρεφ.

Μέτρησε η κλάση του Τσιτσιπά!

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στο 3-1 με μπρέικ, στη συνέχεια στο 4-1, αλλά ο έμπειρος αντίπαλος του μείωσε σε 5-3 πριν τελειώσει το σετ με 6-3.

Στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς εισήλθε και πάλι... φουριόζος και προηγήθηκε με 2-0 και 4-1 με διπλό μπρέικ.

Ο Βερντάσκο μειώνει σε 4-3 αλλά ο Τσιτσιπάς επιστρέφει δυναμικά φτάνοντας στο 5-3. Ο Ισπανός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και μειώνει σε 5-4.

Τελικά ο Τσιτσιπάς παίρνει το 10ο γκέιμ χωρίς να χάσει πόντο και φτάνει στη νίκη. Ο αγώνας κράτησε 1.27΄.

Six in a row for Stef@StefTsitsipas wins a 6th consecutive match on clay, 6-3 6-4 v Verdasco to move into the #MMOpen quarter-finals! pic.twitter.com/mhRMZS5MCT

— Tennis TV (@TennisTV) 9 Μαΐου 2019