Μετά από 7 χρόνια ο Ρότζερ Φέντερερ είναι και πάλι στα προημιτελικά στο Madrid Open.

Ο Ελβετός κέρδισε σ' ένα επικό παιχνίδι που κράτησε περισσότερο από 2 ώρες τον Γκαέλ Μονφίς με 6-0, 4-6, 7-6 (3) και προκρίθηκε στους "8" στο χωμάτινο Masters.

Ο Φέντερερ είναι στα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από το 2012 όταν και είχε κερδίσει για τελευταία φορά στην καριέρα του τον τίτλο.

Η νίκη του επί του Μονφις ήταν η 1200η στο Tour! Ο Φέντερερ είναι 2ος στη σχετική λίστα αφού στην 1η θέση είναι ο Τζίμι Κόνορς με 1274.

Επόμενος αντίπαλος τους θα είναι ο Ντομινίκ Τιμ.

The moment @rogerfederer won his 1,200th ATP Tour match!

The Swiss saved two match points on his way to a thrilling victory #MMOpen pic.twitter.com/lKferTo4lv

— Tennis TV (@TennisTV) 9 Μαΐου 2019