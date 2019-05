Στους "8' του Madrid Open σταμάτησε η πορεία της Ναόμι Οσάκα.

Η τενίστρια από την Ιαπωνία που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει κερδίσει τα δυο τελευταία Grand Slam σε Νέα Υόρκη και Μελβούρνη ηττήθηκε με 6-3, 2-6, 5-7 από την Μπελίντα Μπένσιτς στα προημιτελικά.

Η Ναόμι αν και προηγήθηκε στα σετ δεν άντεξε στην πίεση της Μπελίντα η οποία αξίζει να σημειώσουμε ότι είχε χάσει από την Σάκκαρη στις αρχές του 2019 στο Περθ.

Η Μπένσιτς είναι στο Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στον άλλο προημιτελικό η Σιμόνα Χάλεπ κέρδισε με 7-5, 7-5 την Μπατρι.

Down goes @BelindaBencic knocks out Osaka, 3-6, 6-2, 7-5, to seal a semifinal berth at the @MutuaMadridOpen pic.twitter.com/zi0p7cJG1D

— WTA (@WTA) May 9, 2019