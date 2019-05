Επιτυχημένο ήταν το ντεμπούτο του Στέφανου Τσιτσιπά στο Madrid Open.

Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε με 6-2, 7-5 τον Γάλλο Αντριάν Μαναρίνο στους "32" και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Masters.

Ο Τσιτσιπάς είχε 21 winners και 22 αβίαστα ενώ ο Μαναρίνο είχε 11 winners και 22 λάθη.

Εκεί θ` αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης Βερντάσκο (Ισπανία) και Κατσάνοφ (Ρωσία).

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς πιέστηκε από τον έμπειρο Γάλλο (μπρέικ στο 0-1) ο οποίος ισοφάρισε σε 2-2 αλλά μ' ένα σερί 4-0 ο Έλληνας "καθάρισε" και πέτυχε το 1-0. Ο Τσιτσιπάς έκανε μπρέικ στο 4-2 και στο 6-2 και "κλείδωσε" το σετ.

Το 2ο σετ είχε παρόμειο ξεκίνημα με το 1ο με τον Τσιτσιπά μετά από το 2-2 να παίρνει και πάλι προβάδισμα με 3-2.

Μ'αντεπίθεση του ο Μαναρίνο φτάνει στο 3-3 αλλά ο Τσιτσιπάς αν και είχε μειονέκτημα στο 7ο γκέιμ το κερδίζει και αποκτά και πάλι το προβάδισμα με 4-3.

Ο Μαναρίνο είναι σκληρό... καρύδι και με δυσκολία κάνει το 4-4 αλλά ο Τσιτσιπάς που είναι και το φαβορί του αγώνα φτάνει στο 5-4!

Ο Γάλλος δεν αφήνει τον Έλληνα και ισοφαρίζει σε 5-5 αλλά το επόμενο γκέιμ πάει στον Τσιτσιπά (6-5).

Τελικά ο Στέφανος έφτασε στο 7-5 και κέρδισε με 2-0 το παιχνίδι σε 1.18'.

Stefanos Tsitsipas moves on in Madrid!

Six consecutive wins on clay, he defeats Adrian Mannarino 6-2 7-5.#MMOpen pic.twitter.com/P7L4JO4neA

— Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2019