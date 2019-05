Madrid Open: Πρόκριση στους "16" για τον Ναδάλ

Στον 3ο γύρο του Madrid Open προκρίθηκε ο Ράφα Ναδάλ κερδίζοντας με 6-3, 6-3 τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ.

O Ισπανός που είναι και ο "βασιλιάς" στo Masters δεν είχε εύκολο έργο κόντρα στον νεαρό Καναδό αλλά πήρε με την κλάση του την πρόκριση.

Αυτή ήταν η 50η νίκη του στο τουρνουά στο οποίο έπαιξε στην πρεμιέρα έχοντας ταλαιπωρηθεί από στομαχόπονους.

Αντίπαλος του στο δρόμο προς τα προημιτελικά θα είναι ο Φράνσις Τιαφό.

Ο Ναδάλ έχει 5 τίτλους στο Masters και θα διεκδικήσει το 6ο φέτος στη Μαδρίτη.

