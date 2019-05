Madrid Open: Στους "16" ο Τζόκοβιτς (vid)

Την πρόκριση στους "16" του Madrid Open εξασφάλισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-4, 6-2 τον Τέιλορ Φριτζ στη φάση των "32" και θα παίξει για την είσοδο του στα προημιτελικά με τον νικητή του αγώνα Ράμος-Σαρντί.

O Τζόκοβιτς έχει κερδίσει το Madrid Open το 2011 και το 2016 ενώ το 2018 είχε σταματήσει στους "32".

Φέτος στα Masters έχει φτάσει έως τα προημιτελικά στο Μόντε Κάρλο.

Novak Djokovic is safely through to R3!

The World No.1 gets the better of Taylor Fritz 6-4 6-2.#MMOpen pic.twitter.com/bBRuRS4GzQ

— Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2019