Τσάμπα... πήγε στη Μαδρίτη ο Νικ Κύργιος.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας που δήλωσε πρόσφατα ότι πρέπει να καταργηθεί η χωμάτινη επιφάνεια πήγε στην Μαδρίτη για να συμμετάσχει στο Masters και έμεινε εκτός δράσης από τον 1ο γύρο.

Ο Γερμανός Γιαν Στρουφ τον κέρδισε με 7-6 (4), 6-4 στον 1ο γύρο και τον έστειλε στην ... εξέδρα.

Made of the right Struff!@Struffitennis beats Kyrgios 7-6(4) 6-4 in Madrid to reach round 2.#MMOpen pic.twitter.com/9DkoHv1lQs

— Tennis TV (@TennisTV) 5 Μαΐου 2019