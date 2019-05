Ο Τσιτσιπάς τον τίτλο, ο Κουέβας τον πόντο του αγώνα! (vid)

Η φάση, ο πόντος, η έμπνευση του τελικού στο Εστορίλ ανήκει στον Πάμπλο Κουέβας.

Ο Ουρουγουανός μπορεί να έχασε την κούπα από τον Στέφανο Τσιτσιπά αλλά κέρδισε το... βραβείο για την φάση του αγώνα.

Στο 2ο σετ έκανε κάτι μαγικό... Πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια του και με τη ρακέτα πίσω από αυτά πήρε τον πόντο και έκανε τον Τσιτσιπά να ... τρέχει!

Absolutely unbelievable.

The two best shots I’ve ever watched live were art of Pablo Cuevas (the other in Madrid 2017) pic.twitter.com/MfOwxsiXPj

— José Morgado (@josemorgado) 5 Μαΐου 2019