Την δεύτερη του κούπα μέσα στο 2019 και την πρώτη της καριέρας του στο χώμα σήκωσε το απόγευμα της Κυριακής στο Εστορίλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας έγραψε ιστορία και πριν σηκώσει την κούπα υποσχέθηκε ότι θα είναι και το 2020 στο Εστορίλ.

Σπουδαία στιγμή για τον Στέφανο και σπουδαία για το ελληνικό τένις.

Congrats on a first clay-court title, @StefTsitsipas ! #EstorilOpen pic.twitter.com/4QJW5l3oOl

Let the confetti fly!

Need to teach how to open champagne (@TennisTV ) pic.twitter.com/854gcEu65d

