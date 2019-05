Τσιτσιπάς - Κουέβας 2-0: «Κουπάτος» ξανά ο Στέφανος! (vid)

Τον 3ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε στην Πορτογαλία ο Στέφανος Τσιτσιπάς κερδίζοντας με 6-3, 7-6 (4) τον Πάμπλο Κουέβας στον τελικό του Estoril Open.

Μετά από τον τίτλο στη Στοκχόλμη και στη Μασσαλία ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης φτάνει στον 3ο τίτλο του σε 6 τελικούς!

Είναι η πρώτη φορά που ως τενίστας της πρώτης δεκάδας κερδίζει τίτλο και γράφει ιστορία στο Εστορίλ. Αυτός είναι ο πρώτος του τίτλος στο χώμα.

Το ελληνικό τένις έζησε ένα μαγικό Σαββατοκύριακο! Το Σάββατο η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε το τουρνουά στο Ραμπάτ και την Κυριακή ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Εστορίλ.

Τα κέρδη του Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε 250 πόντους στην παγκόσμια κατάταξη μετά από τη νίκη του στο Estoril.

Αυτός είναι ο τρίτος τίτλος σε τουρνουά ATP 250 που κερδίζει ενώ έχει 2 ήττες σε 500αρι και μια σε Masters.

Η νίκη του στον τελικό του δίνει και 89,435 ευρώ.

Ραντεβού στην Μαδρίτη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει πλέον στην Ισπανία. Μετά από την Βαρκελώνη θα παίξει στη Μαδρίτη και στο Masters της.

Ο Έλληνας τενίστας πέρασε χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο και εκεί θ' αντιμετωπίσει είτε τον Πορτογάλο Ζοάο Σόουζα είτε παίκτη από τα προκριματικά.

Κυρίαρχος στο 1ο σετ

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με το δεξί και προηγήθηκε με 1-0. Ισοφαρίστηκε αλλά πέτυχε το 2-1 και το 3-1 με μπρέικ!

Στο 5ο γκέιμ αν και ήταν πίσω με 30-0 πήρε 4 σερί πόντους και έφτασε στο 4-1 αλλά ο Ουρουγουανός τον... πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα και μείωσε σε 4-2.

Ο Τσιτσιπάς έκανε εύκολα το 5-2 και εν συνεχεία έχοντας καλό ρυθμό το 6-3!

Ξεκίνημα με μπρέικ στο 2ο

Στο 2ο σετ ο Έλληνας τενίστας ευτύχησε να ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) και προηγήθηκε με 2-0 και 3-1!

Ο Κουέβας μείωσε σε 3-2 και έμεινε στο παιχνίδι. Ο Τσιτσιπάς είχε αντίθεση άποψη και πάει και πάλι στο +2 (4-2). Ο Ουρουγουανός όμως μειώνει σε 4-3 και ισοφαρίζει σε 4-4 με μπρέικ.

Αντεπίθεση από τον Κουέβας

Ο Τσιτσιπάς από το 4-2 χάνει τρία συνεχόμενα γκέιμ και είναι πίσω στο σκορ με 4-5 με τον Κουέβας να κερδίζει 9 σερί πόντους.

Το 10ο γκέιμ ήταν συγκλονιστικό. Ο Ουρουγουανός φτάνει σε σετ πόιντ αλλά ο Τσιτσιπάς του παίρνει την μπουκιά από το στόμα και ισοφαρίζει σε 5-5.

Το ματς στο τάι μπρέικ

Η εμπειρία του Κουέβας του δίνει και το προβάδισμα (5-6) αλλά ο Στέφανος με φοβερά χτυπήματα ισοφαρίζει και πάει στο 6-6.

Ο Στέφανος προηγείται με 4-0 και με 6-1. Ο Κουέβας όμως μειώνει σε 6-4 αλλά ο Τσιτσιπάς κάνει το 7-4 και κερδίσει το σετ και τον αγώνα.

Το παιχνίδι κράτησε 1.45!

ACHIEVEMENT UNLOCKED: CLAY-COURT TITLE @StefTsitsipas claims his second ATP title of 2019 and first on the dirt, beating Cuevas 6-3 7-6(4) in Estoril #EstorilOpen pic.twitter.com/hHaVMws0h1

— Tennis TV (@TennisTV) 5 Μαΐου 2019