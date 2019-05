Δυο τίτλους μέσα σ' ένα Σαββατοκύριακο διεκδικεί το ελληνικό τένις.

Τίτλους παγκόσμιους. Σε τουρνουά της ATP και της WTA. Η Μαρία Σάκκαρη το Σάββατο κέρδισε το τουρνουά στο Ραμπάτ του Μαρόκο και την Κυριακή ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει την... κούπα στο Εστορίλ της Πορτογαλίας.

Ο Στέφανος μετά από την πρόκριση του στον τελικό στο Estoril Open ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για την επιτυχία της Μαρίας και σημείωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την Μαρία Σάκκαρη. Ελπίζω να μπορέσω να κερδίσω και εγώ αύριο για να μπορούμε να το ονομάσουμε σύνθετο (συνδυασμό)».

Stefanos. ‘I’m very happy for Maria Sakkari. I hope I can win tomorrow so we can call it a combo!’ pic.twitter.com/7Ru8eZTouT

— José Morgado (@josemorgado) 4 Μαΐου 2019