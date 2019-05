Μια ωραία συνάντηση με άρωμα Ελλάδος είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από τον ημιτελικό του με τον Νταβίντ Γκοφέν στο Εστορίλ.

Τον αγώνα του Έλληνα τενίστα παρακολούθησε και ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Πορτογαλίας Φερνάντο Σάντος ο οποίος χειροκρότησε τον Τσιτσιπά και μετά τον συνάντησε για να τον συγχαρεί και να μιλήσει μαζί του!

Ο Φερνάντο Σάντος ο οποίος οδήγησε την Πορτογαλία στην κατάκτηση του Euro και είναι εθνικός ήρωας στη χώρα έχει θητεύσει για πολλά χρόνια στην Ελλάδα στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ αλλά και στον Παναθηναϊκό.

Φυσικά ο Σάντος ήταν προπονητής της εθνικής Ελλάδος από το 2010 έως το 2014 και την οδήγησε σε μεγάλες επιτυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο!

Παράλληλα αγαπάει πολύ το Εστορίλ αφού έχει αγωνιστεί στην ομάδα του ως παίκτης αλλά την έχει προπονήσει στην αρχή της σπουδαίας καριέρας του!

.@StefTsitsipas asked to meet Fernando Santos at the end of his semi-final clash.

The Portuguese National Team coach was in charge of the Greek team between 2010 and 2014.#EstorilOpen @ATP_Tour pic.twitter.com/HWTRU0ujHw

— Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) 4 Μαΐου 2019