Μετά από την τρομερή της εμφάνιση στον τελικό και την κατάκτηση της κούπας στο Ραμπάτ η Μαρία Σάκκαρη ήταν φυσιολογικό να έχει κέφια.

Αφού άκουσε την αντίπαλο της να ...υποκλίνεται σ' αυτή με την κούπα στα χέρια η Σάκκαρη τόνισε πόσο καλό παιδί είναι η Κόντα και ευχαρίστησε τους διοργανωτές.

Τα είχε... χαμένα από τη χαρά της και μίλησε και στα ελληνικά στο κοινό του Ραμπάτ.

Αφού είπε ευχαριστώ στα ελληνικά σημείωσε: "Ευχαριστώ για όλα. Μάλλον το χθεσινό φαγητό ήταν το κλειδί για όλα».

Η Σάκκαρη φυσικά ευχαρίστησε τον προπονητή της, τον Τομ Χιλ, και φυσικά τους γονείς της και τα αδέλφια της για την στήριξη!

Your #WTARabat champion, @mariasakkari. pic.twitter.com/xobB8QZg4D

— WTA (@WTA) 4 Μαΐου 2019