Στους "4" του Morocco Open που διεξάγεται στη Ράμπατ προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια απέκλεισε με 6-4, 7-6 (2) την περσινή νικήτρια και Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης Ελίζ Μέρτενς και θα παίξει για την πρόκριση στον τελικό με την Άλισον Βαν Ουιτβάνκ.

Η νέα αντίπαλος της Μαρίας είναι στο Νο52, έχει φτάσει έως το Νο37, και έχει κερδίσει 3 τίτλους στην καριέρα της. Με την 25η χρόνη Βελγίδα έχουν παίξει δυο φορές και έχουν από μια νίκη. O ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 3/5 στις 17:15.

Η Σάκκαρη που είναι στο Νο51 της παγκόσμιας κατάταξης ήταν εκπληκτική στον αγώνα με της κόντρα στη Βελγίδα και έδειξε πως βρίσκει τον... χαμένο της εαυτό.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Μαρία αν και βρέθηκε πίσω με 1-0 με μπρέικ "ανέβασε" στροφές και μ' ένα σερί 4-0 έφτασε στο 1-4!

Η Μέρτενς όμως μ' ένα νέο σερί 3-0 στα γκέιμ ισοφάρισε σε 4-4 αλλά η Σάκκαρη ήταν εξαιρετική και δεν μπορούσε να χάσει το σετ. Κερδίζει με 6-4 με μπρέικ.

Στο 2ο σετ η Σάκκαρη ξεκίνησε με 0-2, ισοφαρίστηκε σε 2-2, προηγήθηκε με 2-3 αλλά έμεινε πίσω με 4-3 από την Βελγίδα πριν ισοφαρίσει αυτή σε 4-4 πάλι με μπρέικ.

Στο 9ο γκέιμ η Μαρία θα προηγηθεί με 40-0 η Μέρτενς την ισοφάρισε αλλά έκανε το 4-5!

Η Βελγίδα ισοφαρίζει σε 5-5 αλλά η Ελληνίδα παίρνει εκ νέου προβάδισμα με 5-6. Ο αγώνας διακόπηκε για 10' λόγω ενοχλήσεων της Βελγίδας στους ώμους αλλά συνεχίστηκε...

Η Μέρτενς κάνει το 6-6 και έχουμε τάι μπρέικ! Εκεί η Σάκκαρη έδειξε την κλάση της και "καθάρισε" με 7-2! Ο αγώνας διήρκεσε 1.52'.

Ήταν η 3η της νίκη σε 6 παιχνίδια απέναντι στην Μέρτενς.

Πρώτος ημιτελικός για το 2019

Αυτός θα είναι ο πρώτος ημιτελικός της Σάκκαρη για το 2019.

Το 2018 είχε παίξει σε τρεις ημιτελικούς και είχε χάσει στους δυο. Τον Απρίλιο του 2018 είχε ηττηθεί με 6-4, 6-4 από την Σλοβένα Πολόνα Χέρτζογκ στην Κωνσταντινούπολη ενώ είχε χάσει με 6-4, 6-2 από την Κίκι Μπέρτενς στη Σεούλ τον Σεπτέμβριο.

Η μοναδική της νίκη σημειώθηκε στις ΗΠΑ και στο Σαν Χοσέ. Τον Ιούλιο του 2018 κέρδισε με 3-6, 7-5, 6-2 την Ντανιέλ Κόλινς πέρασε στον τελικό αλλά δεν πήρε τον τίτλο.

