Πρωταγωνιστής στο video για την προώθηση του τουρνουά του Εστορίλ το οποίο και ετοίμασαν οι διοργανωτές είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας δεν παίζει τένις στην διαφήμιση αλλά κάνει ποδήλατο μαζί με τον Πάμπλο Καρένο Μπούστα.

Ο Τσιτσιπάς λέει ναι σ' όλες τις προκλήσεις και ελπίζει να φύγει νικητής από την Πορτογαλία.

Την Τετάρτη αρχίζει τους αγώνες του στον 2ο γύρο απέναντι στον Αργεντίνο Αντρεότζι που τον έχει κερδίσει δις σε ισάριθμα παιχνίδια που έχουν προηγηθεί.

Δείτε το video με τον ποδηλάτη Τσιτσιπά.

@StefTsitsipas and @pablocarreno91 joined tournament director @jzilhao for a @PeugeotPortugal e-bike trip with some beautiful @CMCascais landscapes in the background #EstorilOpen | @ATP_Tour pic.twitter.com/4HWVHDQtfe

— Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) 30 Απριλίου 2019