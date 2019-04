Την 26η νίκη του σε 32 παιχνίδια κόντρα στον Ντέιβιντ Φερέρ που του έδωσε και το εισιτήριο για τους "8" του Barcelona Open σημείωσε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης ο Ράφα Ναδάλ.

Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας κέρδισε με 6-3, 6-3 τον συμπατριώτη του σ' ένα παιχνίδι που διακόπηκε για αρκετή ώρα λόγω βροχής και θα παίξει στον προημιτελικό της Μεγάλης Παρασκευής με τον νικητή του αγώνα του Τσιτσιπά με τον Στρουφ.

Το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό. Ο Ναδάλ το έλεγχε από την αρχή έως το τέλος αλλά οι δυο αντίπαλοι προσέφεραν σπουδαίο θέαμα και φοβερούς πόντους στο κοινό της Βαρκελώνης.

Σπουδαίος αγώνας...

Ο Ναδάλ ξεκίνησε δυνατά στο παιχνίδι και στο 6ο γκέιμ έκανε μπρέικ και έφτασε στο 4-2.

Στο 5-3 ήρθε η βροχή για να διακοπεί για αρκετή ώρα το παιχνίδι αλλά ο Ναδάλ πήρε τον πόντο και το σετ με 6-3.

Στο 2ο σετ ο "Ράφα" ξεκίνησε με μπρέικ και έφτασε στο 2-0. Ο Φερέρ όμως ισοφάρισε σε 2-2 αλλά ο Ναδάλ με νέο μπρέικ έκανε το 4-2!

Στο 9ο γκέιμ ο σπουδαίος Ισπανός έκανε πάλι μπρέικ και κέρδισε με 6-3 αφού είχε σβήσει τρία ματς πόιντ από τον αντίπαλο του.

Ο Ναδάλ είχε 20 winners και 12 αβίαστα λάθη ενώ ο Φερέρ είχε 23 και 27 αντίστοιχα.

Με αυτή τη νίκη έφτασε τις 60 στη Βαρκελώνη και φουλάρει για τον 4ο συνεχόμενο τίτλο του και 12ο στην ιστορία του Barcelona Open.

End of an era...@RafaelNadal brings David Ferrer's career at the Barcelona Open to a close with a 6-3 6-3 victory. #bcnopenbs pic.twitter.com/off9pyyirL

— Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2019