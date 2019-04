Με το... δεξί ξεκίνησε τους αγώνες του στο χωμάτινο "Ράφα Ναδάλ" στο Barcelona Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε στην φάση των "32" με 6-3, 6-4 τον Μάρτον Φούστοβιτς και πήρε το εισιτήριο για τους "16".

Στην επόμενη φάση θα παίξει με τον Γερμανό Γιαν Λέραρντ Στρουφ ο οποίος απέκλεισε με 2-0 σετ τον Νταβίντ Γκοφέν.

Με τον Στρουφ ο Τσιτσιπάς έχει 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια με τελευταία αυτή στο πρόσφατο Sofia Open όπου τον είχε κερδίσει με 7-6 και 6-4.

Εάν ο Τσιτσιπάς προκριθεί θα παίξει το πιθανότερο με τον Ναδάλ στους "8" ο οποίος αρχίζει την Μεγάλη Τετάρτη τους αγώνες του στους "32" κόντρα στον Μάιγερ.

Η πρεμιέρα του Τσιτσιπά

Στο 1ο σετ ο Ούγγρος πήρε προβάδισμα 1-0 και 2-1 αλλά ο Τσιτσιπάς "διάβαζε" το παιχνίδι του και "απάντησε" άμεσα.

Ο Έλληνας φτάνει στο 2-3 και στο 3-5 και κάπου εκεί όλα τελειώνουν για τον Μάρτονς ο οποίος δέχτηκε ένα σερί 5-1! Για να φτάσει στο 2-5 πέτυχε δυο μπρέικ!

Το 2ο σετ ήταν πιο δύσκολο για τον Τσιτσιπά. Ο Φούτσοβιτς πάλι έκανε το 1-0 αλλά δεν την... πάτησε. Θα προηγηθεί με 3-2 και 4-3.

Στην κρίσιμη αυτή καμπή του αγώνα ο Τσιτσιπάς κερδίζει δύσκολα το γκέιμ και ισοφαρίζει σε 4-4.

Ο Στέφανος παίρνει δύσκολα προβάδισμα με μπρέικ (5-4) και "καθάρισε" χωρίς να δώσει πόντο στον αντίπαλο του στο 10ο γκέιμ το παιχνίδι με 6-4.

Ο Τσιτσιπάς κέρδισε σε 68' και είχε 16 winners ένατι 3 του αντιπάλου του. Βέβαια οι δυο τους είχαν από 21 αβίαστα.

The start of another dream run?

After a breakthrough 2018 tournament, @StefTsitsipas opens in Barcelona with a 6-3 6-4 win over Fucsovics #bcnopenbs pic.twitter.com/ra6ojFwe61

— Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2019