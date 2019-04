Βόμβα... στο Μόντε Κάρλο! Ο Φάμπιο Φονίνι απέκλεισε τον Ράφα Ναδάλ και πήρε εκείνος το εισιτήριο για τον τελικό του Masters στερώντας του τη δυνατότητα να διεκδικήσει το 12ο τρόπαιο.

Ο Ιταλός που είναι στο Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-4, 6-2 τον Ισπανό και συνέχισε την τρομερή πορεία του στο ... χώμα. Αυτός θα είναι ο πρώτος του τελικό σε Masters.

Οι δυο τους έχουν πλέον 15 αγώνες με τον Ναδάλ να έχει 11 νίκες και τον Ιταλό να μετρά πλέον 4. Ο Φονίνι κέρδισε με 6-4 το 1ο σετ και στο 2ο έφτασε εύκολα στο 5-0. Ο Ναδάλ μείωσε σε 5-1 και 5-2 αλλά δεν απέφυγε την ήττα (6-2).

Στον τελικό της Κυριακής ο Φονίνι θα παίξει με τον Λάζοβιτς ο οποίος με τη σειρά του απέκλεισε με 7-5, 6-1 τον Μεντβέντεφ! Ο Σέρβος σταμάτησε τον Ρώσο που είχε αποκλείσει τον Τσιτσιπά (Νο8) και τον Τζόκοβιτς (Νο1) και είναι άξια στον τελικό.

Ο Φονίνι είναι γεννημένος το 1987 και έχει παίξει σε 18 τελικούς έχοντας 8 τίτλους. Εάν κερδίσει τον Λάζοβιτς θα πάρει τον σπουδαιότερο τίτλο της καριέρας του.

FORZA FABIO!@fabiofogna beats 11-time #RolexMCMasters champion Rafael Nadal 6-4 6-2 to reach his first Masters 1000 final pic.twitter.com/sqW4e9JL5G

— Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2019