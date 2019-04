Με... περίπατο προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Masters στο Μόντε Κάρλο οι Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Ράφα Ναδάλ.

Οι δυο κορυφαίοι τενίστες που είναι στο Νο1 και Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης θέλουν ακόμη δυο νίκες για να παίξουν στον τελικό της Κυριακή στο χώμα του Μόντε Κάρλο.

O Σέρβος έχει δυο τίτλους και έχει κερδίσει τον Ναδάλ στον τελικό του 2013 ενώ ο Ισπανός έχει 11 κούπες!

Για να φτάσουν στα προημιτελικά ο Τζόκοβιτς κέρδισε με 6-3, 6-0 τον Φριτζ και ο Ναδάλ με 6-4, 6-1 τον Ντιμιτρόφ.

Ο Ναδάλ θα παίξει για τους "4" με τον Αργεντίνο Πέγια και ο Τζόκοβιτς με τον Ρώσο Μεντβέντεφ.

