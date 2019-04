Για 4η φορά σε ισάριθμα παιχνίδια στο Τουρ ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποτάχθηκε στον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε σε 1 46' με 6-2, 1-6. 6-4 από τον Ρώσο στους "16" του Masters του Μόντε Κάρλο και αποχαιρέτησε.

Ο Τσιτσιπάς είχε ένα φανταστικό 2ο σετ αλλά αυτό δεν έφτανε για να πάρει και το παιχνίδι από τον Ρώσο και θα προκριθεί στην οχτάδα για μια μάχη με τον Τζόκοβιτς (ή Φριτζ).

Ο Ρώσος έπαιξε έξυπνα, άφησε τον Στέφανο να κυριαρχήσει στο 2ο σετ, και αναγκάζοντας τον σε πολλά λάθη στο 3ο του μετέφερε πίεση και έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους "8" σε Masters.

Ο Στέφανος πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο Barcelona Open το οποίο αρχίζει τη Μεγάλη Δευτέρα στην πόλη της Καταλονίας.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Στέφανος ήταν φάντασμα του καλού του εαυτού. Με 16 αβίαστα λάθη έναντι 4 του Ρώσου δεν είχε και πολλές ελπίδες να κερδίσει.

Έτσι το σετ έκλεισε με 6-2 υπέρ του Μεντβέντεφ.

Στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς ήταν καταιγιστικός. Πήρε προβάδισμα με 5-0 με μεγάλη άνεση και έχοντας 10 winners έναντι 2 του Ρώσου σε 27' πήρε το σετ με 6-1 και ισοφάρισε.

Στο 3ο και καθοριστικό σετ, έκανε μπρέικ στο 2-1 αλλά ο Ρώσος ισοφάρισε αμέσως σε 2-2. Το παιχνίδι πήγε πόντο πόντο αλλά στο 9ο γκέιμ ο Μεντβέντεφ ανέτρεψε το 15-30 και έφτασε στο 5-4.

Ο Στέφανος έπαιξε για να μείνει στο παιχνίδι αλλά δεν ήταν ήρεμος. Έχασε τους τρεις πρώτους πόντους και ήταν πίσω στο σκορ με 0-40.

Η προσπάθεια του στη συνέχεια δεν είχε πάλι αποτέλεσμα και έτσι ο Ρώσος κερδίζει για άλλη μια φορά παίκτη του top-10 (No8) και φτάνει στους "8".

FOUR-MIDABLE@DaniilMedwed gets his fourth straight win over Tsitsipas to make a first Masters 1000 QF.#RolexMCMasters pic.twitter.com/HkfKOtkaXB

— Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2019