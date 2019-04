Ναδάλ: Ξεκίνησε το... ταξίδι για το 12ο ο "Βασιλιάς" (vids)

Θριαμβευτική πρόκριση στους "16" του Masters του Μόντε Κάρλο εξασφάλισε την Τετάρτη ο Ράφα Ναδάλ.

Ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου στο χώμα που έχει κερδίσει 11 φορές το Masters έκανε το πρώτο βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου του κερδίζοντας με 6-1, 6-1 τον Μπαουτίστα Αγκούτ.

Ο Ισπανός έδειξε πως είναι σε πολύ καλή κατάσταση μετά από τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τον προηγούμενο μήνα και στον δρόμο για τους "8" θα συναντήσει τον Ντιμιτρόφ.

Βάσει της κλήρωσης μπορεί να "συναντήσει" στον ημιτελικό τον Ζβέρεφ και μόνο στον τελικό τον Τζόκοβιτς.

Business as usual@RafaelNadal dismisses Bautista Agut 6-1 6-1 - his 16th straight win at the #RolexMCMasters! pic.twitter.com/lLfFZOFqZ0

— Tennis TV (@TennisTV) 17 Απριλίου 2019