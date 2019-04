Μπορεί να φανταστεί κανείς το τένις χωρίς τον Ρολάν Γκαρός;

Ένας τενίστας μπορεί. Είναι αυτός που έχει... τσακωθεί με τον Ναδάλ στο Ακαπούλκο και κάθε φορά που είναι σε τουρνουά προκαλεί με τις δηλώσεις του αλλά μαγεύει και με το ταλέντο του.

Είναι ο Νικ Κύργιος. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας που δήλωσε πρόσφατα πως δεν είναι και "τρομεροί" οι Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς χτύπησε ξανά.

Ξεκίνησε την προετοιμασία του στο χώμα και με ανάρτηση του ζήτησε να καταργηθεί η χωμάτινη επιφάνεια και να παίζουν σε γρασίδι!

"Δεν μπορώ να πιστέψω πως παίζω σ' αυτή την επιφάνεια. Δεν θα έπρεπε καν να ήταν επιφάνεια. Σταματήστε όλη τη χωμάτινη σεζόν και κάντε τη στο γρασίδι", έγραψε στο instagram!

Kyrgios about clay

“Shouldn’t even be a surface” as if rafa fans need another reason to hate him pic.twitter.com/ZjeaOaaWBo

— FedExpress (@TennisPhan2) April 12, 2019