Η Καρολίν Βοζνιάκι έβαλε τέλος στη σπουδαία πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Volvo Cup που διεξάγεται στο Τσάρλεστον των ΗΠΑ.

Η άλλοτε Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε για πρώτη φορφά με 6-2, 6-2 την Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά του τουρνουά και της στέρησε σπουδαία πρόκριση στους "4".

Η Μαρία έδειξε σπουδαία πράγματα αυτή την εβδομάδα στη χωμάτινη επιφάνεια και άφησε υποσχέσεις για τα επόμενα τουρνουά που ακολουθούν στην Ευρώπη.

Στο 1ο σετ βρέθηκε πίσω με 4-0 γκέιμ και αν και προσπάθησε (4-2) έχασε με 6-2.

Στο 2ο σετ όμως η Ελληνίδα ξεκίνησε πολύ δυνατά προηγήθηκε με 0-2 αλλά η Καρολίν πέτυχε την ανατροπή και έφτασε στο 3-2. Η Σάκκαρη έφτασε μια ανάσα από το 3-3 αλλά η Βοζνιάκι πέτυχε το 4-2 και παρά την μεγάλη προσπάθεια της Μαρίας να φέρει το σετ στα μέτρα της κέρδισε με 6-2 και θα συναντήσει την Πέτρα Μάρτιτς στον ημιτελικό.