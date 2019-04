Τεράστια πρόκριση στους "8" του Volvo Cup πήρε το βράδυ της Πέμπτης η Μαρία Σάκκαρη.

Η 22χρόνη τενίστρια απέκλεισε με 7-6 (8), 6-3 την Κίκι Μπέρνετς που είναι στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης (No2 στο ταμπλό) και πάει φουλ για την "μάχη" της με την Καρολίν Βοσνιάσκι η οποία παίζει την Πέμπτη με την Μπουζαρνέσκου και είναι φαβορί για πρόκριση.

Τρίτη νίκη σε παίκτρια του Top10!

Η Σάκκαρη που κάνει σπουδαία πράγματα στα χωμάτινα κορτ του Τσάρλεστον προκρίθηκε για πρώτη φορά στο 2019 στα προημιτελικά ενώ αυτή είναι η 3η της νίκη κόντρα σε αθλήτρια του Top-10.

Είχε κερδίσει το 2017 την Βοσνιάσκι (Νο6) και το 2018 την Πλίσκοβα που ήταν τότε στο Νο5!

Ένας αγώνας διαφήμιση!

Στο 1ο σετ του αγώνα που κράτησε 1.55' η Σάκκαρη έκανε την επανάσταση της και κέρδισε. Η Ελληνίδα βρέθηκε πίσω με 4-1 χάνοντας τρεις φορές το σερβίς της αλλά κάνοντας μπρέικ στο μοναδικό γκέιμ που κέρδισε.

Στο 10ο γκέιμ η Σάκκαρη ισοφαρίζει σε 5-5 με μπρέικ και μετά από το 6-6 οδηγούμαστε στο τάι μπρέικ.

Εκεί η Ολλανδέζα κάνει το 5-1 αλλά η Σάκκαρη κέρδισε με 10-8!

Με φόρα από το 1ο σετ και με δυο μπρέικ η Σάκκαρη φτάνει στο 3-1 και στο 4-2. Κάπου εκεί όλα τελείωσαν και με μπρέικ έκανε το 6-3.

.@mariasakkari is through to the @VolvoCarOpen quarterfinals!

Defeats defending champion Bertens 7-6(8), 6-3! pic.twitter.com/2vgA2GghmT

— WTA (@WTA) 4 Απριλίου 2019