Τσιτσιπάς: «Οι κορυφαίοι τενίστες έχουν ειδική μεταχείριση από τους διαιτητές» (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απάντησε σε ερώτηση που δέχτηκε στο twitter για θέμα της διαιτησίας στην αναμέτρηση με τον Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Έλληνας τενίστας απάντησε πως:

«Πιστεύω πως οι παίκτες που τα έχουν πάει πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, γενικότερα είναι πιο σεβαστοί στον κόσμο του τένις και έχουν κάποια προνόμια σχετικά με τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των διαιτητών. Το ένιωσα αυτό και όταν τους αντιμετώπισα και νομίζω πως είναι λίγο άδικο».

Για το θέμα σχολίασε από την πλευρά του ο Ρότζερ Φέντερερ:

«Οι διαιτητές κι οι κορυφαίοι τενίστες είναι συνέχεια στα κεντρικά courts, οπότε γνωρίζονται καλά. Οι διαιτητές ξέρουν τα προβλήματά τους, πώς θα συμπεριφερθούν και πώς θα αντιδράσουν, έτσι ξεχωρίζουν πότε υπερβάλλουν και κάνουν κάτι ανόητο και πότε φέρονται φυσιολογικά.

Πιστεύω πως επειδή γνωριζόμαστε καλά, είναι ευκολότερο για τους διαιτητές να χειριστούν μια κατάσταση με κάποιον από τους κορυφαίους παίκτες, απ' ότι με κάποιον νεότερο, όπως ο Τσιτσιπάς. Ορισμένες φορές μπορεί να παρερμηνεύσουν καταστάσεις και να γίνουν άσχημα λάθη»

Yes, Stef.

I asked already on your last tweet.

What were you saying yesterday to the chair umpire about "privileges and Roger"?#AskTsitsipas

— PK (@iPkoppula) March 31, 2019