Ιστορία έγραψε στο Miami ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο σπουδαίος Ελβετός τενίστας κέρδισε με 6-1, 6-4 τον Αμερικανό Τζον Ίσνερ στον τελικό του Miami Open και έφτασε τους 101 τίτλους στην τεράστια καριέρα του.

Ο Φέντερερ έπαιξε για άλλη μια φορά σαν έφηβος και "καθάρισε" το 1ο σετ σε 24' ενώ στο 2ο ένιωσε πίεση αλλά ήταν άψογος και έφτασε στη νίκη!

Είναι ο 4ος τίτλος του στο Miami Open, ο 101ος στην ιστορία του και ο 28ος σε Masters. Φυσικά ο Ελβετός που είναι γεννημένος το 1981 έχει και 20 Grand Slam.

MAKE THAT+1 @rogerfederer wins the #MiamiOpen title - the 101st of his career! pic.twitter.com/ziAHbDdjuw

Here it is, the moment @rogerfederer claimed his 4th #MiamiOpen title, d. Isner 6-1 6-4

Horrible to see @johnisner struggling with injury, you're ok! pic.twitter.com/h1BhzijyXa

— Tennis TV (@TennisTV) 31 Μαρτίου 2019