Έχουμε δει να εισβάλουν γάτες και σκύλοι σε γήπεδα αλλά τώρα είδαμε και ιγκουάνα.

Μια σαύρα αποφάισε να εισβάλει στο κορτ σ' αγώνα στο Miami Open και προκάλεσε αναστάτωση. Το ματς των Τσιτσιπά/Κούλχοφ με τους Ντόντιγκς/ Βασελέν διακόπηκε προσωρινά για να βγει μόνο του από το κορτ το ιγκουάνα.

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη στο συγκεκριμένο τουρνουά αλλά κάθε φορά είναι και καλύτερη!

That commute from Crandon Park took a while eh?

Wouldn't be the @MiamiOpen without an Iguana pic.twitter.com/cqC5PhFxXc

— Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2019