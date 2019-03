Εύκολα στους "8" του Miami Open ο Φέντερερ (vid)

Ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε νωρίς, ο Ναδάλ πήρε... απουσία λόγω τραυματισμού αλλά ο Ρότζερ Φέντερερ είναι εκεί!

Ο Ελβετός παίζοντας σαν έφηβος κέρδισε με 6-4, 6-2 τον Μεντβέντεφ και εξασφάλισε μια θέση στους "8" του Miami Open.

Εκεί θ' αντιμετωπίσει τον Κέβιν Άντερσον! Στην προημιτελική φάση θα "συγκρουστούν" επίσης οι Ίσνερ-Μπαουτίστα Αγκούτ, Τσόριτς-Αλιασίμ και Τιαφό-Σαποβάλοβ.

One step closer to 101…@rogerfederer d. Medvedev 6-4 6-2 and is now 51-0 on hard courts when he wins the first set in a Masters 1000 fourth round #MiamiOpen pic.twitter.com/LMCWTj2S34

