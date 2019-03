Μετά από την Ναόμι Οσάκα και το Νο1 στους άνδρες, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αποκλείστηκε πρόωρα από το Miami Open.

Ο Σέρβος τενίστας που είχε κερδίσιε 6 φορές το Masters αποκλείστηκε στην φάση των "16" αφού ηττήθηκε με 2-1 σετ από τον Μπαουτίστα Αγκούτ.

Ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι αφού κέρδισε το 1ο σετ με 6-1 αλλά ο Ισπανός έστω και δύσκολα έκανε το 1-1 (7-6).

Στο 3ο σετ ο Μπαουτίστα Αγκούτ προηγήθηκε με 3-1 και 5-2 και τελικά το πήρε με 6-3 μαζί με το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Εκεί θ' αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Τζον Ίσνερ. Στην προημιτελική φάση θα "συναντηθούν" και οι Τσόριτς-Αλιασίμ!

"Viva Espana in Miami"@BautistaAgut earns consecutive wins over the World No.1 in 2019, d. Djokovic 1-6 7-5 6-3 to reach the QFs#MiamiOpen pic.twitter.com/z4oRddwGtZ

— Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2019